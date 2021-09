Tilliden til, om USA er i stand til at betale renter og afdrage på sin gæld, er på spil, forklarer DI-chef.

At trække stregen i sandet på gældsloftet er en risikabel strategi.Sådan lyder vurderingen fra DI's chef i USA, Louis Funder, af den amerikanske gældsstrid. Her ønsker Demokraterne i Senatet at hæv...