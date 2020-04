Danmark sælger for 5 milliarder i ny 30-årig statsobligation efter at have fået bud på 8,6 milliarder

For første gang siden 2008 har Nationalbanken solgt en ny 30-årig statsobligation. Den første auktion over obligationen blev fremrykket på grund af coronapandemien

Nationalbanken har onsdag taget hul på salg af statsobligationer, der skal finansiere regeringens krisepakker, og investorerne ryddede hylderne og købte samtlige 5 mia. kr., der var udbudt.

Det oplyser Nationalbanken i en meddelelse via Bloomberg.

Der indløb i alt bud på 8,62 mia. kr., mens renten på de 5,09 mia. kr., som i alt bliver udstedt, landede på 0,28 pct. Til sammenligning var markedsrenten på den 30-årige tyske statsobligation kort efter kl. 10 på minus 0,046 pct.

Renten på den 10-årige danske statsobligation og den tilsvarende tyske var ved 10-tiden henholdsvis minus 0,29 pct. og minus 0,52 pct.

Dermed får Nationalbanken gjort rent bord ved dagens auktion, efter at man i mandags kun solgte 1,3 mia. kr. i statsobligationer med en løbetid under et år, de såkaldte skatkammerbeviser.

Ifølge Danske Bank, viser den seneste likviditetsprognose fra Nationalbanken, der blev offentliggjort fredag, at man har brug for 133 mia. kr. mere i april og maj for at finansiere krisetiltag, end man plejer i de to måneder.



Derfor kan staten ikke udskyde udstedelsen af ny statsgæld og må tage til takke med at skulle betale højere renter på gælden, end man er vant til, lød vurderingen fra Danske Bank tidligere på ugen.