Regeringens klimakøreplan onsdag får en blandet modtagelse i det danske erhvervsliv. Topchef Kim Fausing glæder sig over, der endelig sker noget, mens brancheorganisationer ser en særlig hage

Onsdag fremviste regeringen den klimaplan, der skal få Danmark til at nå sine reduktionsmål for drivhusgasser med 70 pct., inden kalenderen siger 2030. Efter mødet stod det klart, at det særligt er...