Politik Dagens valgoverblik: En “hardcore omprioritering” kan være på vej i dansk politik

Med præcis én uge til valgkampen er det tid til de sidste valgløfter. Her får du et overblik over, hvad partierne vil.

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, kan godt se Moderaterne i en regering. Men at pege på ham er måske at gå for langt, siger hun.