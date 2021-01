Corydon: “Hvis der findes et skrivebord, der vil give dig lyst til at bladre lidt i papirbunken, så er det sandsynligvis dette”

Podcast: Skrivebordet, vi skal holde mest øje med i 2021, ligger på 4. sal, Prins Jørgens Gård nr. 11 og tilhører statsminister Mette Frederiksen, som står over for et skæbnesvangert år. Det vurderer chefredaktør Bjarne Corydon, Børsens politiske kommentator Helle Ib og Børsens cheføkonom Steen Bocian i podcasten “Corydon & Co.”

