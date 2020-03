Coronakrisen får boligkøbere og -sælgere til at holde tilbage i den ellers traditionelt travleste tid på året for bolighandler

Ivan Westergaard har for bare tre uger siden købt et nyt hus. Og det gamle hus så ud til at skulle blive afsat hurtigt, for købere var der nok af. Men så tonede statsminister, Mette Frederiksen (S)...