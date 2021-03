Endnu et folketingsmedlem forlader Venstre. Partiets tidligere politiske ordfører skifter til De Konservative.

Folketingsmedlem Britt Bager forlader Venstre og skifter til De Konservative. Det bekræfter De Konservative over for Ritzau. Hun har tidligere været politisk ordfører for Venstre.Britt Bager er ikk...