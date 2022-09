Politik Bred aftale: Sådan vil politikerne hjælpe mod energipriserne

Elafgiften sættes ned, mens der er et lille engangstilskud til børnefamilier og mulighed for at indefryse høje energiregninger

Finansminister Nicolai Wammen (S) har indgået en aftale med otte af Folketingets partier for næsten 5 mia. kr. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix