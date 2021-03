85 nye ansatte skal jagte skattepenge, store selskaber skulle have ladet blive i Danmark, som led i ny, stor kontrolpakke

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil have flere muskler i kampen for at indhegne store selskabers skat, så den ikke på kreative måder siver ud over de danske grænser til mildere skatteklimaer.Cita...