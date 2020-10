Næsten tre ud af 10 huse står til at få pilskæve ejendomsvurderinger næste år trods milliarddyrt nyt it-system

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Skatteminister Morten Bødskov (S) slår nu fast, at han ikke har tænkt sig at sende de nye ejendomsvurderinger ud til danskerne, før han er stensikker på, at alt fungerer. “Vi sender ikke vurderinge...