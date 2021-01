Rufus Gifford har arbejdet som en af de øverste ansvarlige i Joe Bidens kampagne og været USAs ambassadør i Danmark. Han giver sit bud på, hvad der står først for den nye præsident

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et USA, der skal samles. Et folk, hvis tillid til institutioner, medier og regeringen skal genvindes. Og en coronakrise, der skal håndteres – herunder et vaccinationsprogram, der skal udrulles effe...