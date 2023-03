Politik Biden klar med stor økonomisk plan

Joe Biden præsenterer torsdag sit udspil til et budget for USA. Under overfladen truer et heftigt drama om landets gæld fortsat

Joe Biden vil torsdag præsentere sit udspil til et budget for USA. Det kan kickstarte både gældsdrama og valgkamp. Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix