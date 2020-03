Eksklusivt for kunder

Joe Biden har efter tirsdagens primærvalg 823 valgmænd mod Bernie Sanders 663. Biden står også stærkt i de næste valg i bl.a. Florida

Efter overbevisende valgsejre i fire af seks stater på mini tuesday fører Joe Biden nu så meget i demokraternes primærvalg over Bernie Sanders, at fokus på hans muligheder i den direkte duel over f...