Politik Efter 16 år i Venstre identificerer Bergur Løkke sig nu mere med farens parti

Moderaterne vil tale for en blødere dansk kurs på EU’s økonomi, og så skal landbruget trække et større læs for klimaet

"Nu har jeg taget et dybere blik på, om jeg kunne se mig selv hos Venstre. Og det kunne jeg jo nok egentlig godt, men jeg kunne bedre se mig hos Moderaterne," siger Bergur Løkke Rasmussen.