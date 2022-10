Politik Interview: Lars Løkkes skæbnevalg

Det kan på mange måder betegnes som skæbnens time for Lars Løkke Rasmussen, når danskerne den 1. november sætter deres kryds. For første gange står han uden sit store gamle parti i ryggen under en valgkamp, for første gang skal hans eget projekt på valg. Men hvad nu, hvis Moderaterne ikke kommer ind?

“Jeg tror da, at alle, der er i politik på den måde, jeg er, godt kunne tænke sig at være statsminister. Ellers synes jeg, at de skulle lade være med at være der," siger Lars Løkke. Foto: Simon Fals