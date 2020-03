Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Coronakrisen kan ikke stoppes med pengepolitik. Finanspolitik er kun et plaster på et dobbelt benbrud. Kun Kinas model synes at virke

Den efterhånden misbrugte metafor om en økonomisk bazooka har totalt mistet sin magi.Federal Reserve har siden coronakrisens begyndelse affyret sin bazooka flere gange med bl.a. overraskende renter...