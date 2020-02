De Radikale fastholder klima-trussel mod regeringen

Der er glæde blandt regeringens støttepartier, efter at klimaminister Dan Jørgensen (S) lørdag har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger, der i sidste ende munder ud i en samlet klimahandlingsplan.



Men selv om De Radikale, der har kritiseret regeringen for nøl, roser ministeren for at indkalde til forhandlinger, så fastholder støttepartiet et centralt krav.



Den endelige handlingsplan skal være klar inden 5. juni. Er den ikke det, så truer De Radikale med at trække støtten til regeringen.



Det siger De Radikales leder, Morten Østergaard.



- Jeg noterer mig, at Dan Jørgensen nu har en mødeplan. Det er godt og er forudsætningen for, at vi kan få en handlingsplan.



- Men jeg konstaterer, at der fortsat er usikkerhed om, hvorvidt regeringen vil levere det, som egentlig blev aftalt, da den blev dannet sidste sommer: En klimahandlingsplan umiddelbart efter klimaloven.



- Vi kan ikke tabe momentum. Vi kan ikke gå ned i fart, siger Østergaard.



Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige og Liberal Alliance blev i december sidste år enige om en klimalov.



I klimaloven ligger en målsætning om, at Danmark i 2030 skal have reduceret CO2-udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.



Klimahandlingsplanen skal konkret beskrive, hvordan målsætningen kan opfyldes.



Klimarådet afleverer 9. marts sine anbefalinger til klimahandlingsplanens delmål for 2025.



16. marts kommer regeringens 13 såkaldte klimapartnerskaber med deres anbefalinger. Her kommer dansk erhvervsliv med bud på, hvordan det kan lade sig gøre at nå det omtalte klimamål.



Når det er sket, skal regeringen fremlægge en handlingsplan, mener Østergaard.



- Jeg er mere optimistisk end Dan Jørgensen, i forhold til hvad der kan lade sig gøre i foråret, siger Østergaard.



- Det her handler ikke om at slå sig selv på brystet og Christiansborg-fnidder. Det her er et spørgsmål om, at klimaet ikke har tid til, at vi venter.



- Hvis vores mål skal nås i 2030, er der ikke plads til en forårssæson uden store beslutninger, siger Østergaard.



Især De Radikale og Enhedslisten har udtrykt utålmodighed med regeringen. Det er dog kun De Radikale, som truer med at vælte regeringen. Så langt vil Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, ikke gå.



- For Enhedslisten er indholdet det aller vigtigste. Vi går efter en ambitiøs plan, og det er ikke afgørende for os, om den lander 5., 6. eller 7. juni, siger hun.



SF's formand, Pia Olsen Dyhr, minder på Twitter klimaministeren om, at det er det nuværende røde flertal, der "har sat det mest ambitiøse mål nogensinde".

/ritzau/