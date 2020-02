Forsoningsmøde har ikke ført til enighed mellem V og S

"Vi har haft en alvorlig samtale i håb om at få retableret noget af den tillid i forhandlingslokalet, efter at den gik af fløjten," siger V-formanden

Forhandlingerne om en kommunal udligningsreform mellem Venstre og Socialdemokratiet kommer på nuværende tidspunkt ikke videre. Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, torsdag aften, da han kommer ud fra et forsoningsmøde i Statsministeriet. Statsminister...

Eksklusivt for kunder

Er dine aktier faldet 10 procent i dag?