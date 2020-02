Helle Ib: Svært at se at Østergaard vælter Mette Frederiksen

Interessant. Regeringen ser ud til at undgå at skulle pege bestemte grupper ud. Tilgengæld kan man havne i at skuffe alle: pensionsalderen stiger fortsat; man kan bare træde ud af arbejdsmarkedet nogle år inden den til enhver tid gældende pensionsalder. https://t.co/EKkuDQ7lAq -- Esben Schjørring (@esben_schj) February 26, 2020

Alle i folketingsgruppen vil samarbejde med mig, siger @JosephineFock. Men nogle vil samarbejde mindre end andre - f.eks. @rasmusnordqvist og @uffeelbaek, siger hun i Lippert #dkpol -- Jesper Vestergren (@jesper_vh) February 26, 2020

Få uger før, klimapartnerskaberne afleverer deres anbefalinger og analyser til regeringen, har stridighederne mellem S-regeringen og støttepartiet De Radikale taget en ny drejning.Morten Østergaard trækker nu det hårdeste kort - en trussel om at trække støtten til regeringen , hvis ikke statsminister Mette Frederiksen senest grundlovsdag har fået en klimahandlingsplan i hus.Planen skal anvise vejen til CO2 reduktionsmålet på 70 pct. i 2030 og kan ifølge Morten Østergaards interview i Politiken bl.a. rumme konturerne til en grøn skattereform samt konkrete planer for at nedbringe CO2-udledningen på bl.a. transportområdet og en ny vindstrategi.De Radikales leder erkender i samme omgang, at hans egen troværdig sættes på spil med kravet.Meldingen vækker unægteligt minder om den gamle partifælle, den tidligere leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, der også formulerede bastante krav om frister og indhold - dengang om topskattelettelser - for ikke at trække støtten til V-regeringen.Man skal dog hæfte sig ved, at Morten Østergaard ikke har ultimative specifikke krav til indholdet af en klimahandlingsplan.Desuden er der forskel på at trække støtten og eksempelvis erklære, at man ikke længere er støtteparti - til direkte at gå efter et mistillidsvotum, der vil tvinge regeringen til at gå af. Det sidste er fortsat svært at forestille sig De Radikale stå i spidsen for, selv om Morten Østergaard denne gang går langt i sit pres på regeringen.Mindre konfliktfyldte toner er der i disse uger uden for Christiansborgs mure, hvor overenskomstresultaterne løbende tikker ind , og her på avisen har vi bl.a. noteret os, at aftalerne rummer incitamenter til, at fædre tager lidt mere orlov. Jeg skrev selv en leder om emnet her Flere uger med løn under orlov betyder i det mindste, at det ikke skal være økonomien, der bruges som forklaring (eller alibi) for hellere at ville arbejde og overlade hele orloven til barnets moder.Arbejdsmarkedets parter byder dermed ind på den ligestillingsdagsorden, der i stigende grad bæres frem i den offentlige debat af en anden type aktører end for blot få år siden. De samfundsmæssige perspektiver og følgerne for erhvervslivet, hvis ikke mønstret brydes, er blevet udfoldet af profiler som eksempelvis DIs adm. direktør Lars Sandahl Sørensen Dansk Erhverv-direktør, den tidligere konservative minister , Brian Mikkelsen og Nationalbankdirektør Lars Rohde Overenskomstaftalerne rummer også flere midler på såkaldt frit valgs-kontoer, og det kan betyde, at danskerne i stigende grad vælger fritid over løn, hvilket min indsigtsfulde kollega, Børsens cheføkonom og perspektivredaktør Steen Bocian, skrev om her efter aftalen på industriens område Prisen for øget fritid også for højtuddannede forklarer økonomisk vismand og professor Nabanita Datta Gupta om i bl.a. dette interview Flere mulige fridage til seniorer, der er blevet en del af de nye overenskomstaftaler, kan være en af metoderne til at få ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet - altså de steder, hvor der er rift om midaldrende. Det lader ikke til at være tilfældet i ministerierne Ældres tilknytning til arbejdsmarkedet bliver, udover den grønne omstilling, et af dette års hotteste politiske emner, fordi regeringen skal levere på sit absolut vigtigste valgløfte - en ny ret til tidligere pensionering for mennesker med mange år på arbejdsmarkedet.Hvordan det går med at udvikle en model og hvilke bærende elementer, der efter alt at dømme bliver i den ny pensionsordning, beskrev jeg i Børsen onsdag Ellers har ugen været præget af de nye dramaer i forhandlingerne om regeringens udligningsreform.En mail, som Jyllands-Posten fik fingrene i, satte Christiansborg på den anden ende. Den efterlod indtrykket af en angrebsplan, hvor Socialdemokratiet vil bruge viden fra forhandlingerne til at bekæmpe den politiske hovedmodstander Venstre med. Usædvanligt og klodset på grund af timingen. Og statsministeren måtte da også levere en klar undskyldning tirsdag i Folketingets spørgetime, mens Venstre med alvorsfulde miner nu har chancen for at stille nye krav om proces og forløb i forhandlingerne. Mon ikke den politiske pris bliver, at Venstre får lidt lettere ved at komme igennem med sine krav?De vælgere, der ser Christiansborg som en zoologisk have med politiske slanger og rovdyr, der går efter hinandens struber - mens de indimellem holder højstemte skåltaler om tillid og samarbejdende folkestyre - må føle sig bestyrket i billedet efter den seneste uge.Selv forsøgte jeg at forklare hvorfor den ene type angrebsplan kan være værre end den anden tirsdag aften i Deadline. Og så går der jo sjældent en uge i dansk politik uden, at det engang så hjertevarme og empatiopfyldte Alternativet trækker opmærksomhed. Den nye leder Josephine Fock afviste hos Lippert på TV2 ligefrem at have rusket i folk Men godt har de det ikke internt i den lille gruppe. Personligt tror jeg efterhånden ikke på, at partiet overlever næste valg.