Tysk minister: Vi er på randen af coronavirus-epidemi

Tyskland er på randen af en coronavirus-epidemi. Det siger landets sundhedsminister, Jens Spahn, som henviser til, at der er konstateret nye tilfælde, som ikke længere kan spores tilbage til deres oprindelige smittekilde i Kina. Spahn opfordrer indtrængende...

Eksklusivt for kunder

Er dine aktier faldet 10 procent i dag?