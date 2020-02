Frankrig har sat gang i lukningen af landets ældste atomkraftværk, Fessenheim, der har været aktivt i 43 år.



Det har den statsejede energigigant EDF oplyst.



Den ene af to reaktorer i kraftværket, der ligger ved floden Rhinen nær den tyske grænse, blev lukket klokken to natten til lørdag.



Den anden reaktor ventes at blive lukket 30. juni.



Der vil dog gå adskillige måneder, før reaktorerne er kølet tilstrækkeligt ned, til at man kan begynde at fjerne atomaffaldet.



Frankrig har i alt 56 reaktorer fordelt over 18 atomkraftværker. De skaber 70 procent af landets elektricitet, hvilket er mere end i noget andet land.



/ritzau/AFP