For at nå det politiske klimamål inden 2030 har flere økonomer foreslået høje CO2-afgifter.



Det forslag møder opbakning fra De Radikale. Partiet mener, at løsningen vil være den billigste og hurtigste måde at sikre den grønne omstilling.



"Det mener jeg, at vi skal, fordi det er den billigste og den hurtigste måde at sikre den grønne omstilling på," siger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.



Forslaget kommer fra initiativet Small Great Nation. Økonomerne bag foreslår blandt andet en gradvis syvdobling af CO2-afgifterne.



Det og andre initiativer vil ifølge dem gøre det muligt at nå det politiske mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.



/ritzau/