Vismænd ser CO2-afgifter som den rigtige vej til klimamål: "Det hele kan ende med at blive ret dyrt og ret ineffektivt"

Skal Danmark lykkes med at nå målet om at reducere sine udledninger af drivhusgasser, er der et instrument, der trumfer alle andre i effekt, og det er afgifter på CO2. Det er den klare vurdering i formandskabet for De Økonomiske Råd, populært kaldet...

Nyt afsnit af podcasten Topchefernes strategi med Niels Lunde: Her er formlen på Rema 1000s succes

Kom med når chefredaktør Niels Lunde tager et sjældent kig i værktøjskassen hos dansk erhvervslivs tungeste topchefer og giver et indblik i, hvordan den moderne topchef arbejder med strategi.Hvordan får man succes i en dagligvarebranche, hvor konkurrencen er hård? Den norske discountgigant Rema 1000 er lykkedes med det, men hvad er virksomhedens trick? Hvordan kan en virksomhed som Rema 1000 vælge en strategisk vej, som er anderledes - næsten modsat - end den vej, som lærebøgerne anbefaler? Og modsat den vej, som konkurrenterne vælger at gå?Det forsøger vi at blive klogere på i dette afsnit, hvor Niels Lunde har besøg af Henrik Burkal, adm. direktør for Rema 1000.