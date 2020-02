Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, advarede lørdag om, at "Vesten bliver svagere" og at USA i årevis har været præget af "tilbagetrækning" i forhold til Nato og samarbejdet med EU.



Advarslen faldt på den årlige internationale sikkerhedskonference i München, der blev åbnet af Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, med ordene om, at "verden bevæger sig mod mørkere tider".



Men den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), er ikke helt enig i Macrons kritik af USA.



- Det er et faktum, at amerikanerne er meget engagerede i Europa. De er faktisk mere engagerede i europæisk sikkerhed gennem Nato, end de har været i 25 år.



- Jeg synes, det er sundt med en diskussion mellem partnere, men jeg er mere fokuseret på, hvordan vi styrker alliancen, siger Jeppe Kofod.



Han er selv til stede på konferencen, hvor han lørdag mødtes med en række regerings- og statsledere for at diskutere kampen mod Islamisk Stat.



Samarbejdet mellem USA og Europa er et andet af de store emner på sikkerhedskonferencen.



- USA engagerer sig militært i Europa. Man har styrket indsatsen i de baltiske lande, og det skal man bare huske på, før man sætter spørgsmålstegn ved styrken af alliancen, som jeg oplever som meget stærk, siger Jeppe Kofod.



- For mig er der en klar konklusion: Europa skal gøre mere. Europa og Danmark engagerer sig mere - det er rigtigt - men det skal være i partnerskab med USA. Vi står sammen med dem, og de er vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede.



Udenrigsministeren mener, at USA og Europa på de fleste områder har samme mål, men i nogle henseender ser parterne forskelligt på midlerne. Eksempelvis på spørgsmålet om, hvordan man holder Iran fra atomvåben.



Her vil Europa holde sig til atomaftalen, som Donald Trump trak USA ud af i maj 2018.



USA's udtræden medførte, at Iran i løbet af det seneste års tid har overtrådt de grænser for uranberigelse, der er fastsat i aftalen.



Sikkerhedskonferencen i München beskrives som verdens største konference for international sikkerhedspolitik.



35 statsledere samt 80 udenrigs- og forsvarsministre fra hele verden er samlet med politikere, embedsmænd og efterretningsfolk i tre dage.



Jeppe Kofod skal senere lørdag holde en tale om Arktis ved konferencen.



/ritzau/