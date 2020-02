Macron ser USA trækker sig fra Europa

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, advarer om, at "Vesten bliver svagere".



I en reaktion på den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeos erklæring om, at "Vesten vinder", siger Macron på en sikkerhedskonference i München, at USA's politik i årevis har været præget af "tilbagetrækning" i forhold til Nato og samarbejdet med EU.



- Der er tale om en amerikansk politik, som blev indledt for adskillige år siden - og ikke kun af denne administration. Den går blandt andet ud på en vis form for tilbagetrækning, og den er en genovervejelse af forholdet til Europa, siger den franske præsident på den internationale sikkerhedskonference.



Macron giver også udtryk for, at Frankrig "er ved at blive utålmodig over manglende tyske reaktioner på dets pres for at få styrket EU efter brexit".



Macron blev under en paneldebat spurgt om, hvorvidt han er frustreret over, at forbundskansler Angela Merkel forholder sig tavs i forhold til hans forslag om reformer i EU.



- Jeg er ikke frustreret. Jeg er utålmodig, siger den franske præsident.



- Frankrig og Tyskland har en historie, hvor vi har ventet på svar fra hinanden. Det er afgørende i de kommende år, at vi handler langt hurtigere. Det gælder især i forhold til spørgsmål om suverænitet på det europæiske plan.



Den fransk-tyske akse i EU har traditionelt stået for store reformer og vist vejen frem i EU. Den er udviklet af de to store europæiske lande, efter at de var bitre fjender i de to verdenskrige.



Det tætte fransk-tyske samarbejde er blevet beseglet mange gange siden 1963, hvor en vidtgående samarbejdstale blev indgået af de to landet.



Den blev underskrevet i Paris af forbundskansler Konrad Adenauer og præsident Charles de Gaulle. Siden har der været et tæt parløb mellem tyske forbundskanslere og franske præsidenter.



