Partiet Stram Kurs, som har Rasmus Paludan i spidsen, har fået lukket sin kanal på YouTube.



Det skriver Stram Kurs i et opslag på sin Facebook.



Partileder Rasmus Paludan anser det for en fejl, at kanalen er blevet lukket.



- Det lader til, at YouTube igen har deaktiveret vores kanal. Det gjorde YouTube også i 2018 på grund af det konstante pres fra danske journalister, som hader Danmark og danskerne.



- Vi appellerer beslutningen, som jeg anser for en åbenlyst fejl. Vi ønsker at overholde YouTubes regelsæt, siger han i opslaget på Facebook.



Der er ikke nogen forudgående forklaring på, hvorfor kanalen er blevet lukket, men YouTube har forsøgt at give en uddybning til Ekstra Bladet.



- YouTubes retningslinjer forbyder chikane og hadsk tale mod enkeltpersoner eller grupper baseret på for eksempel race, religion, handicap eller seksuel orientering.



- Når vi bliver opmærksom på, at videoer overtræder disse retningslinjer, fjerner vi dem. Og i tilfælde af gentagne overtrædelser bliver den pågældende kanal lukket, skriver YouTube i en mail til Ekstra Bladet.



