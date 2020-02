USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, retter lørdag hårde angreb mod Kina og Rusland på en sikkerhedskonference i München. Han siger, at Vestens værdier vil vinde frem, og at Vesten står sammen.



- Jeg er glad for at kunne fastslå, at rygterne om den transatlantiske alliances død er stærkt overdrevne. Vesten vinder, og vi vinder sammen, sagde Pompeo lørdag formiddag på den årlige sikkerhedskonference i München.



Konferencen beskrives som verdens største diskussionsforum for sikkerhedspolitik.



Pompeos udtalelser er en reaktion på kritik fra den tyske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, som på den tredages konference indirekte har langet ud efter præsident Donald Trump.



Steinmeier antydede fredag, at Trump-administrationen afviser idéen om "et internationalt samfund". Han beskyldte både USA, Rusland og Kina for at bidrage stærkt til udbredelsen af global mistillid og usikkerhed.



Pompeo svarede, at Washington har spillet en nøglerolle ved at sikre Europa med en styrkelse af Natos østlige grænse og har ført an i kampen mod Islamisk Stat.



- Er det et USA, som afviser det internationale samfund? spurgte Pompeo.



Pompeo nævnte i sin tale lørdag Ruslands annektering af Krim og "økonomisk tvang" fra Kinas side samt hackerangreb fra Irans side.



- Dette er lande, som drømmer om at blive imperier, og som vil destabilisere det internationale samfunds regler og love, siger han.



- Vesten er ved at vinde. Men i dag - mere end 30 år efter Berlinmurens fald, så er der lande, som ikke respekterer andres suverænitet, og som stadig truer os.



Midt i krisen omkring USA's dybe bekymringer omkring den kinesiske telekommunikationsgigant Huawei siger Pompeo, at Kina, Rusland og Iran udnytter cyberspace til at vinde indflydelse.



- Huawei og andre kinesiskstøttede teknologiske virksomhed er trojanske heste for Kinas efterretningstjenester.



- Rusland desinformationskampagner forsøger at få statsborgere til at bekæmpe hinanden, og Irans cyberangreb hjemsøger computernetværk i hele Mellemøsten.



Over 500 politiske ledere og embedsmænd deltager i den årlige sikkerhedskonference i München, som er blevet kaldt sikkerhedspolitikkens Davos.



Fra Danmark deltager udenrigsminister Jeppe Kofod (S).



Konferencen er flere gange blevet udnævnt til "verdens bedste tænketankskonference" af forskere på Pennsylvanias Universitet.



/ritzau/Reuters