Analyse: Sanders har medvind, men Bloomberg er nu den sorte hest

Den 78-årige senator fra Vermont vandt i nabostaten, New Hampshire. I Iowa er resultatet fortsat ikke endelig afgjort, men i værste fald er Sanders her nummer to.

I Bernie Sanders selvopfattelse er demokraterne efter årets to første primærvalg nu tættere på at have en kandidat, der med held kan udfordre præsident Donald Trump ved præsidentvalget 3. november. Den 78-årige senator fra Vermont vandt i nabostaten,...

Bæredygtighed. Fastholdelse. Bundlinje. KPI'er. Motivation. Stress. Overload. Der har aldrig været så mange krav til ledere som nu. Konferencen Børsen Ledelse giver dig indsigt i fremtidens lederskab

Skynd dig at sikre din billet til konferencen her

Ansættelseslængden bliver kortere og kortere. Stressdiagnoser bliver flere og flere. Og et stort flertal af medarbejdere vil hellere have ny leder end lønforhøjelse.På Børsen har vi fulgt udviklingen i ledelse hver dag i mange år. Den viden bringer vi nu videre med frontløberne inden for fremtidens lederskab på konferencen Børsen Ledelse.Du får bl.a. indsigt i firedages arbejdsuge, forandringsledelse, talentpleje og bæredygtighed – faciliteret af Børsens redaktion med en praktisk vinkel, der giver dig den nødvendige viden til at implementere en ny organisering.