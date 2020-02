Industriboss om forlig: "Vi har lyttet til deres ønsker og drømme"

Fædre skal fremadrettet have otte ugers øremærket barsel med løn - tre uger mere end i dag.Sådan lød et af de mere iøjnefaldende hovedpunkter i industriforliget, der blev præsenteret søndag."Vi har aftalt en temmelig markant ændring af barselsreglerne (...) Dermed tør jeg godt sige, at vi som arbejdsmarkedets parter følger med tiden og tager vores del af ansvaret for, at vi får en mere ligelig fordeling af orloven," siger Lars Sandahl Sørensen adm. direktør i Dansk Industri.Laust Høgedahl, lektor ved Aalborg Universitets Center for Arbejdsmarkedsforskning bider også mærke i barselsændringen."Det mest overraskende er nok den øremærkede barsel til den anden forældre, som var et krav arbejdsgiverne tog med ind til forhandlingsbordet. Der var også tvivl om, hvorvidt aftalen ville løbe i to eller tre år. Mange havde en forventning om, at aftalen kun ville gælde ito år på grund af usikkerheden i de økonomiske prognoser og de politiske konsekvenser af bl.a. brexit. Vi har dog fået en ny treårig aftale," siger Laust Høgedahl.Lars Sandahl Sørensen fortæller, at øremærket barsel til mænd har været højt prioriteret for arbejdsgiverne."Vi ønsker at medvirke til en samfundsudvikling, hvor vi får flere kvinder ind i det private arbejdsmarked og erhvervsliv - noget vi i Danmark bare generelt er rigtig dårlige til," siger Lars Sandahl Sørensen, der for første gang har siddet for bordenden ved overenskomstforhandlingerne på arbejdsgiversiden.EU-Parlamentet har vedtaget barselsregler, som betyder, at der fremover vil være øremærket to måneders orlov til hver forælder. Regler om betalingens størrelse er dog overladt til de enkelte medlemsstater og arbejdsmarkedets parter.Reglerne i direktivet skal indføres i Danmark inden for tre år. Med den nye overenskomst fremskynder man således processen."De otte uger, vi giver her, er betalte. Det er de ikke, i det som EU har meldt ud. Samtidig tager vi ikke noget fra kvinderne, fordi vi har lagt de yderligere tre uger til mændene,"Han mener, at ændringen er afgørende for at få flere kvinder ind på det private arbejdsmarked."Der bliver mange steder råbt efter mere kvalificeret ar bejdskræft i den private sektor. Vi har derfor en fælles interesse i at få flere kvinder ind på en ordentlig måde. Og der ved vi, at forældreorlov for mænd er en afgørende faktor. Det er bl.a. derfor, at vi ser andre nordiske lande klare sig betydeligt bedre end os på det her område," siger Lars Sandahl Sørensen.