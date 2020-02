Tysklands store regeringskoalition stiller krav om, at der snarest holdes nyt delstatsvalg i Thüringen, og at der vælges en ny ministerpræsident, skriver dpa.



De tre partier i koalitionen - de kristelige demokrater i CDU og CSA samt socialdemokraterne i SPD - drøftede lørdag den politiske udvikling i den østtyske delstat på et særligt krisemøde.



Det sker efter, at CDU og Alternative für Deutschland (AfD) overraskende gik sammen om en regeringsdannelse i Thüringen efter delstatsvalget.



Efterfølgende har forbundskansler Angela Merkel kritiseret sit eget partis samarbejde med AfD i stærke vendinger.



"Det er utilgiveligt, og det skal trækkes tilbage," sagde hun torsdag.



Merkel kaldte samtidig valget for "en dårlig dag for demokratiet".



CDU og resten af de etablerede tyske partier samarbejder generelt ikke med AfD, som de mener, har racistiske holdninger.



Onsdagens valg blev da også første gang siden Anden Verdenskrigs ophør, at en leder af en delstat blev valgt ved at acceptere støtte fra stemmer fra den yderste højrefløj.



I Thüringen er den lokale CDU-leder, Mike Mohring, opsat på at undgå et nyvalg.



/ritzau/dpa