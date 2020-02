Efter en række omtalte milliondonationer til danske moskéer fra udlandet de senere år, er regeringen klar med et kontant indgreb.



Regeringen og de borgerlige partier har indgået en aftale om en særlig forbudsliste, der skal tælle enkeltpersoner, foreninger og myndigheder, som vil donere penge til blandt andet danske moskéer.



"Hele formålet er at undgå, at kræfter, der vil undergrave demokratiet, kan finansiere aktiviteter i Danmark," siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).



Det er de seneste uger kommet frem, at Saudi-Arabien har finansieret to moskéer i København. Tidligere har regimerne i Qatar og Iran også bekostet moskéer i Danmark.



