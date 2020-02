Venstre forhandler ikke udligning før S sender beregninger

Venstre kræver, at regeringen fremlægger beregningerne bag udspillet til en ny ordning for økonomisk udligning mellem rige og fattige kommuner. Ellers møder oppositionspartiet ikke op til flere forhandlinger. Det siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde."Venstre går ikke ind i reelle forhandlinger, før regeringen har præsenteret de helt afgørende bagvedliggende beregninger," siger hun.Den socialdemokratiske regering præsenterede torsdag sidste uge første del af en reform af udligningssystemet. Det er et system, der omfordeler penge mellem de danske kommuner.Regeringen har siden torsdag præsenteret dele af reformen, men har endnu ikke fremlagt beregningerne eller de samlede forudsætninger bag.Det får Venstres politiske ordfører til at tænke, at der måske er noget mistænkeligt ved tankerne bag reformen. "Når de nægter at sende dem, spørger man sig selv, om det er fordi, beregningerne ikke tåler at se dagens lys," siger hun.Det er Venstre nu så utilfreds med, at partiet nægter at forhandle udspillet til udligningsreformen, før regeringen sender beregningerne bag.Det er dem, der viser, hvorfor nogle kommuner skal betale mere, og andre skal betale mindre.Regeringen havde inviteret Venstre til et møde på næste fredag. Men den invitation har Venstre afslået."En udligningsreform er simpelthen en for stor og vigtig opgave, til at regeringen kan forsøge at sjofle det her gennem bagdøren," siger Sophie Løhde.Men Sophie Løhde, I gik jo med i klimaloven uden at kende alle forudsætningerne?"Det er ikke korrekt, at vi ikke havde adgang til noget som helst. Det er korrekt, at regeringen stadig tilbageholder slutregnestykket. Det er i sig selv også problematisk, men det ene undskylder sådan set ikke det andet," siger hun. Kommunalordfører Kathrine Olldag (R) fremhæver, at regeringen har fremlagt en del af beregningerne, og at De Radikale gerne fortsætter med at forhandle."Vi er godt tilfredse med det, der lægges frem i forhold til, hvor vi er. Men jeg glæder mig til, at resten lægges frem. Vi har stadig uafklarede spørgsmål.""Jeg forstår godt Venstre, så vores anbefaling er, at regeringen lægger det hele frem, så vi kan snakke indhold i stedet for at snakke proces, for det er spild af tid," siger hun.Det vil være svært at forestille sig, at man laver en aftale uden Venstre, fordi det er så stor en reform, understreger hun.Ritzau forsøger at få en kommentar fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S)./ritzau/