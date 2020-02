Alternativet vælger ny ledelse: Tidligere frontfigurer er ude

Relateret indhold Tilføj søgeagent Alternativet

Folketinget

EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Alternativet

EU

Folketinget

Ingen af Alternativets hidtil mest markante profiler er at finde i den nye ledelse, partiet tirsdag har sat sammen med den nyvalgte politiske leder, Josephine Fock, i spidsen.



Faktisk kommer ledelseskonstruktionen til at bestå af Josephine Fock og alle partiets andre folketingsmedlemmer end partistifter Uffe Elbæk og den hidtidige politiske ordfører Rasmus Nordqvist.



Torsten Gejl bliver politisk ordfører og dermed talsperson for de fem folkevalgte alternativister og deres ikke-folkevalgte politiske leder. Torsten Gejl er uddannet kaospilot og har hidtil især markeret sig inden for beskæftigelses- og socialpolitik.



Fock ville have beholdt Nordqvist



Ingen af folketingsmedlemmerne havde peget på Josephine Fock som ny politisk leder. Torsten Gejl pegede offentligt på, at Rasmus Nordqvist burde tage over efter Uffe Elbæk.



Josephine Fock havde gerne set, at Rasmus Nordvist var fortsat som politisk ordfører.



"Det er klart, at han er skuffet og lige skal komme sig over det valg. Derfor har han valgt at trække sig som politisk ordfører, og det har jeg respekt for," siger Josephine Fock.



"Derfor er der enighed om, at det er Torsten, der er vores politiske ordfører. Det er jeg rigtig glad for, og jeg bakker simpelthen sådan Torsten op," siger Josephine Fock.



Torsten Gejl erkender, at de to på den måde er hinandens "næstbedste valg".



"Men jeg kan love dig, at Josephine også kan gøre det," siger Torsten Gejl.



Nordqvist: Jeg kan tåle at tabe



Rasmus Nordqvist forklarer, at han har trukket sig for at give Josephine Fock plads til at lægge sin egen linje, der går ud på at bringe Alternativet tættere på regeringen. Men han kan ikke genkende hendes beskrivelse af, at han skulle være meget skuffet.



"Hvis man stiller op til et demokratisk valg skal man kunne tåle både at tabe og vinde, og det kan jeg i den grad," siger Rasmus Nordqvist.



Rasmus Nordqvist stillede op som politisk leder for Alternativet, men selv om han havde opbakning fra flere af partiets folketingsmedlemmer, tabte han til Josephine Fock, der ikke er valgt til Folketinget, og fik faktisk også mindre opbakning end forskeren Theresa Scavenius, der var folketingskandidat ved seneste valg.



Han understreger, at han bliver i Alternativet og har masser at tage sig til med ordførerskaber for bl.a. klima og EU. Han pointerer også, at der var fuld enighed om valget af Torsten Gejl som politisk ordfører.



Alternativets daglige politiske ledelse bliver fremover Josephine Fock, folketingsmedlem Sikandar Siddique og Torsten Gejl. Mens folketingsmedlem Susanne Zimmer bliver gruppeforperson.