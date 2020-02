Røde og blå partier samles om EU-kritik af regeringen

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) oplyser i et svar til Folketinget, at regeringen ikke arbejder for en traktatændring i EU, som ville kunne bane vej for Socialdemokratiets mærkesag under valgkampen om at indføre en såkaldt "social protokol" i EU

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix