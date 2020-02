Palæstinensere afbryder forbindelser til USA og Israel

Palæstinenserne vil afbryde alle forbindelser til både USA og Israel.



Det siger den palæstinensiske selvstyrepræsident, Mahmoud Abbas.



Udtalelsen kommer på et hasteindkaldt møde i Den Arabiske Liga, efter at USA's præsident, Donald Trump, tidligere på ugen præsenterede en fredsplan for Mellemøsten.



Lørdagens hastemøde i Den Arabiske Liga finder sted på opfordring fra Abbas.



Han ønsker at drøfte den omstridte fredsplan og har bedt de arabiske lande om at stå sammen og tage afstand til forslaget fra Trump, rapporterer tv-stationen al-Jazeera.



Planen blev præsenteret i Washington tirsdag. Den er forhandlet på plads med Israel, mens palæstinenserne ikke er blevet hørt, har den palæstinensiske chefforhandler, Saeb Erekat, tidligere oplyst.



Ifølge planen kan Israel annektere store områder af Vestbredden, som i dag er palæstinensisk territorium, herunder også de bosættelser, som langt størstedelen af verden betragter som ulovlige.



Det palæstinensiske selvstyre har på forhånd suspenderet kontakten med Trump-administrationen, efter at USA de facto har anerkendt Jerusalem som Israels hovedstad.



/ritzau/AFP