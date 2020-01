EU-Parlamentet har godkendt brexitaftale

Eksklusivt for kunder

EU-Parlamentet har med stemmerne 621 mod 49 onsdag godkendt brexitaftalen, to døgn inden at briterne udtræder af EU.



13 medlemmer afstod fra at stemme.



Parlamentet i Bruxelles brød ud i sangen "Auld Lang Syne", en traditionel skotsk afskedssang,...