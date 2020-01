Skattefælde på firmabiler bliver til virkelighed: Bødskov afviser justeringer

Eksklusivt for kunder

Tusindvis af danskere, der kører rundt i en leaset firmabil, vil blive ramt af store, uventede skattesmæk, der i værste fald kan løbe helt op i 60-70.000 kr. over tre år.



Det er bundlinjen, efter at skatteminister Morten Bødskov (S) har afvist at justere...