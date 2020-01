Partier vil genrejse den interne vagthund i Skat

Enhedslistens skatte- og finansordfører, Rune Lund, foreslår, at den interne vagthund i Skat skal genetableres. Forslaget får positive tilbagemeldinger fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre

I en tid, hvor svindel- og korruptionsskandaler står i kø, skal den interne vagthund i Skat reetableres og styrkes. Det mener Enhedslisten, som nu vil stille krav om ikke blot at reetablere den interne revision i skatteforvaltningen, men også sikre...

