Kinesisk vicepremierminister klar til at underskive handelsaftale

Den kinesiske vicepremierminister Liu He er at finde til Washington fra den 13. til 15. januar.



Det skriver flere medier.



Ifølge Reuters er det det kinesiske handelsministerium, der oplyser om rejsen:



"Liu vil besøge Washington den 13.-15. januar," siger Gao Feng, der er talsmand for ministeriet.



Her skal han underskrive første fase af en handelsaftale med USA.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, skrev tidligere i år på Twitter, at den første fase af en handelsaftale mellem USA og Kina ville blive underskrevet i Det Hvide Hus den 15. januar.



"Jeg underskriver første fase af en rigtig stor og omfattende handelsaftale med Kina den 15. januar. Ceremonien finder sted i Det Hvide Hus."



"Højtstående repræsentanter fra Kina vil være til stede. På et senere tidspunkt tager jeg til Kina, hvor samtaler om fase to vil begynde," skrev præsidenten 2. januar.



En handelsaftale skal afslutte den 18 måneder lange handelskonflikt mellem de to økonomiske stormagter.



Delaftalen blev første gang annonceret 13. december sidste år af Trump.



/ritzau/FINANS