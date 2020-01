Hizbollah: USA's soldater kommer hjem fra Mellemøsten i kister

USA's militær i Mellemøsten kommer til at betale prisen for drabet på den iranske general Qassem Soleimani, advarer den libanesiske Hizbollah-leder, Hassan Nasrallah. I en tale for at markere generalens død siger Nasrallah, at det ikke kun er Irans ansvar at reagere på drabet, men også Irans allieredes ansvar.Soleimani blev dræbt sammen med en irakisk militsleder i et amerikansk droneangreb i Iraks hovedstad, Bagdad, fredag."Den amerikanske hær er den, der dræbte dem, og det er den, der vil betale prisen," siger Hizbollah-lederen."En retfærdig straf er rettet mod den amerikanske militære tilstedeværelse i regionen: amerikanske militærbaser, amerikanske flådeskibe, enhver amerikansk officer og soldat i vores lande og region," siger Nasrallah. Han understreger, at civile amerikanere "ikke skal røres", for det vil blot tjene præsident Donald Trumps agenda."Når kisterne med amerikanske soldater og officerer begynder at blive bragt til USA, vil Trump og hans administration indse, at de virkelig har tabt regionen og vil tabe valget," siger Nasrallah med henvisning til præsidentvalget i USA i november.Den militante Hizbollah-milits blev dannet i 1982 under Libanons borgerkrig. Det var Irans magtfulde Revolutionsgarde, der dannede militsen. I dag udgør den fortsat en vigtig del af en iranskstøttet militæralliance i regionen.Hizbollah-lederens tale blev vist på storskærm og sendt via et videolink. Nasrallah har i de seneste år levet i skjul af frygt for at blive offer for et israelsk attentat./ritzau/Reuters