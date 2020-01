Træning af irakiske styrker sættes på pause efter angreb

Opdateret kl 9.45 med oplysning om, at også den danske træning af irakiske soldater er stoppet - USA og dets allierede har som følge af øget trusselsniveau i Irak tilsyneladende midlertidigt stoppet træningen af irakiske styrker i landet.Det oplyser det tyske militær i et brev, som nyhedsbureauet Reuters har set. Det fremgår af brevet, at der er forhøjet beredskab for de styrker, som indgår i Operation Inherent Resolve, som også danske soldater er en del af.Brevet er sendt til medlemmer af den tyske Forbundsdag den 3. januar.I det oplyser den tyske generalløjtnant Erich Pfeffer, at den amerikanske generalløjtnant Pat White, der står i spidsen for Operation Inherent Resolve, har hævet beskyttelsesniveauet for de udsendte styrker."Træningen af irakiske styrker i hele Irak er derfor midlertidigt suspenderet," skriver den tyske generalløjtnant."Det gælder for alle involverede lande," lyder det. Stoppet sker, efter at et amerikansk droneangreb i Bagdad fredag dræbte militærleder Qassem Soleimani, der var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde.De danske soldater i Irak indstiller også al træning af irakiske styrker som følge af amerikansk drab på iransk militærleder. Det oplyser Forsvarskommandoen i en mail til Ritzau.Det er alle træningsaktiviteter i forbindelse med Operation Inherent Resolve, som indstilles.Også aktiviteterne ved Natos Mission Iraq i Bagdad, som Danmark bidrager med cirka ti soldater - stabsofficerer - til, indstilles midlertidigt.Danske soldater har siden 2014 været til stede i Irak, hvor de som en del af Operation Inherent Resolve har bekæmpet Islamisk Stat i Irak og Syrien.De seneste år har danskerne fra al-Asad-basen vest for Bagdad især trænet og rådgivet den irakiske hær. Der er fortsat cirka 130 danske soldater udstationeret her./ritzau/Reuters