Trump: Første fase af aftale med Kina underskrives 15. januar

Den første fase af en handelsaftale mellem USA og Kina vil blive underskrevet i Det Hvide Hus den 15. januar.



Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.



- Jeg underskriver første fase af en rigtig stor og omfattende handelsaftale med Kina den 15. januar. Ceremonien finder sted i Det Hvide Hus.



- Højtstående repræsentanter fra Kina vil være til stede. På et senere tidspunkt tager jeg til Kina, hvor samtaler om fase to vil begynde, lyder det.



USA's handelsminister, Steven Mnuchin, sagde tidligere i december, at første fase af aftalen vil blive underskrevet i begyndelsen af januar.



En handelsaftale skal afslutte en 18 måneder lang handelskonflikt mellem de to økonomiske stormagter.



Delaftalen blev første gang annonceret 13. december af Trump. Præsidenten meddelte samtidig, at aftalen betød, at nye toldafgifter på kinesiske varer ikke ville blive indført i december.



Aftalen indebærer desuden, at Kina øjeblikkeligt begynder at købe amerikanske landbrugsprodukter.



Den langstrakte handelskrise mellem USA og Kina er begyndt, efter at Trump blev indsat som præsident i 2016.



Trump har kaldt Kinas handelsoverskud med USA for "det største tyveri i verdenshistorien" og har kritiseret sine forgængere for at lade det vokse.



Et handelsunderskud er, når et land importerer varer og tjenester for en højere værdi, end det eksporterer. Handelskrisen har medført, at USA og Kina i månedsvis har udvekslet nye og større toldsatser mellem de to lande.



Handelskrigen har også haft effekt på dansk økonomi. Først og fremmest ved en større global usikkerhed, men også fordi det er blevet sværere at drive forretning i Kina for mange danske virksomheder.



Derfor er meldingen fra Trump også særdeles positiv for dansk erhvervsliv, forklarer Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri.



- Det kunne tyde på, at den handelskrig, der har været mellem Kina og USA, er ved at klinge af.



- Det er en god nyhed for dansk erhvervsliv, fordi vi har en rigtig stor eksport til og en rigtig stor samhandel med både Kina og USA, siger han.



På trods af handelskrigen har USA i løbet af 2019 overhalet Tyskland som det største danske eksportmarked.



I årets første ni måneder eksporterede Danmark således en smule mere til USA end til Tyskland, som ellers har været største eksportmarked de seneste årtier.



/ritzau/