Et nyt projekt skal sætte sejl på store fragtskibe og gøre skibstrafikken grønnere.



Projektet med navnet Wind Assisted Ship Populsion har fået 40 millioner kroner i støtte fra EU's regionale udviklingsprogram, oplyser Rådet for Grøn Omstilling, der er del af projektet.



Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, fortæller, at projektet i hovedtræk går ud på at indsamle erfaringerne med at sætte sejl på store fragtskibe og teste nye typer sejl.



- Vi ved fra de erfaringer, vi har indhentet som grundlag for projektet, at man i hvert fald kan spare otte til ti procent af brændstoffet på eksisterende skibe, siger seniorrådgiveren og fortsætter:



- Vi forventer, at man via yderligere optimering - ruteplanlægning og ved at tilpasse sejlene til de konkrete skibe kan komme op på en besparelse på over 15 procent brændstof på nye skibe. Det er noget, der gør en verden til forskel i shippingbranchen.



Der er særligt fokus på at eftermontere fuldautomatiserede tekniske løsninger på skibe - rotorsejl, turbosejl og vingesejl.



Foruden Rådet for Grøn Omstilling deltager flere universiteter, interesseorganisationer, teknologileverandører og rederier i projektet.



Kåre Press-Kristensen fortæller, at der er flere nye tekniske løsninger, som gør, at det er mere attraktivt at få sejl på de store skibe. Blandt andet er en udfordring, at det kan være svært at få plads til sejl på fragtskibene.



- Fragtskibene er jo læsset til randen allerede. Derfor har vi meget fokus på nogle af de containerløsninger, hvor de store sejl kommer i containere og derved kan slås sammen i containeren igen.



- Så behøver det ikke være en udfordring, når skibene skal læsses og aflæsses, siger han.



Seniorrådgiveren peger på, at projektet ved at spare brændstof også kan være med til at gavne klimaet.



- Ved at nedbringe brændstofforbruget ved at montere sejl nedbringer man også den tilknyttede luftforurening og belastningen af klimaet.



- Så det er til gavn for alle parter, og det viser jo faktisk, at rederierne også kan spare penge, når de kan spare brændstof, siger han.



