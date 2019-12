Russisk politi pågreb og tilbageholdt torsdag oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.



Han blev løsladt kort efter igen, oplyste Navalnyjs talskvinde, Kira Jarmysj, på Twitter.



Han blev pågrebet under en ransagning på hovedkvarteret for Navalnyjs anti-korruptionsorganisation, FBK, i Moskva.



- Han gjorde ikke modstand. Der er advokater til stede hos FBK. Der pågår en ransagning, skrev talskvinden.



Det fremgår ikke, hvorfor han blev ført bort.



Navalnyj er en af Ruslands mest fremtrædende kritikere af præsident Vladimir Putin.



Han forsøgte at stille op til præsidentvalget i Rusland i 2018, men blev nægtet at komme på stemmesedlen.



/ritzau/Reuters