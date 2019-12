Mette Frederiksen er klar til debat om omstridte pressechefer

Statsminister Mette Frederiksen (S) er klar til at møde op til en forespørgselsdebat om ansættelsen af pressechefer i ministerierne.



Det fortæller Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.



"Folketinget er i sin gode ret til at indkalde til en sådan forespørgselsdebat, og så møder statsministeren op og tager den diskussion.



"Men jeg synes, det er et ærgerligt udtryk for mistillid til de departementschefer, der har stået for ansættelserne af pressecheferne, at man på den måde ikke vil tro på, at det er rigtigt, når de faktisk selv har redegjort for, at ansættelserne selvfølgelig er sket helt efter bogen, siger han.



Ansættelserne er blevet kritiseret fra flere sider, fordi en stor del af pressecheferne har bånd til regeringen.



Berlingske kunne tidligere lørdag fortælle, at et politisk flertal med Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance har bedt Mette Frederiksen om at møde op til en forespørgselsdebat.



"Fair nok af de Radikale"



Jesper Petersen kalder det "fair nok", at De Radikale, som er regeringens støtteparti, også bakker op om indkaldelsen til en forespørgselsdebat.



Mette Frederiksen har tidligere afvist at møde op i et samråd om samme sag. I stedet henviste hun til skatteminister Morten Bødskov (S).



Statsministeren har dog svaret på spørgsmål fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, om ansættelsen af pressecheferne.



Det er sket under statsministerens spørgetime i Folketingssalen.



"Man skal ikke tro, at regeringen ikke har villet diskutere de her ting, siger Jesper Petersen.



"Først har departementscheferne, der har stået for de enkelte ansættelser, redegjort for, hvordan de er sket, naturligvis helt efter bogen, efter kvalifikationer.



"Derefter har flere ministre været i samråd, og flere stiller også op nu. Og endelig stiller statsministeren op i den forespørgselsdebat, der angiveligt er ved at blive indkaldt.



Venstre ser grundlæggende problem



Venstre ser et grundlæggende problem i ansættelsen af pressecheferne, der i henhold til dansk tradition formodes at skulle agere politisk neutralt.



"Det er positivt, at Jesper Petersen nu bekræfter, at statsministeren møder op i Folketinget, når et flertal forlanger det, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar.



"Og giver en forklaring på kammerateriet, vi er vidne til, med syv ud af ni nyansatte presse- og kommunikationschefer, der helt tilfældigvis har en særdeles tæt tilknytning til Socialdemokraterne, skriver hun.



Fra 1. januar får miljøminister Lea Wermelin (S) desuden en pressechef, der ikke har bånd til regeringen. Dermed bliver tallet altså ændret til syv af ti pressechefer med tilknytning til regeringen i en eller anden form.



/ritzau/