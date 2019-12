Uffe Elbæk efter Alternativet-exit:

Eksklusivt for kunder

Hvor det hele startede, var også stedet hvor det skulle slutte.



På hjørnet af H.C. Ørsteds Vej og Gl. Kongevej på Frederiksberg annoncerede Uffe Elbæk mandag middag, at han har tænkt sig at trække sig som politisk leder for Alternativet fra 1. februar...