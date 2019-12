De længste klimaforhandlinger, FN nogensinde har oplevet, er søndag endt med en kompromisaftale i den spanske hovedstad, Madrid.



Det skriver flere internationale medier.



De delegerede ved FN's klimakonference i Madrid, COP25, har besluttet at udskyde et vigtigt spørgsmål om regelværk for kvotehandel til næste år.



Forhandlingerne om dette skal i stedet drøftes ved næste klimamøde i Glasgow i Skotland i november 2020.



Til den tid skal landene også fremlægge nye, detaljerede planer for, hvordan man skal skære ned på udledning af de klimaskadelige stoffer.



En række ngo'er har udtrykt skuffelse over, at landene ikke kan nå til enighed om mål, der ligger tættere på videnskabens anbefalinger for, hvad der skal til for at begrænse den globale opvarmning.



Også FN's generalsekretær, António Guterres, udtrykker skuffelse.



"Jeg er skuffet over resultatet af COP25," skriver Guterres på Twitter.



"Det internationale samfund mistede en vigtig mulighed for at vise højere ambitioner for reduktion, tilpasning og finansiering for at tackle klimakrisen."



Klimatopmødet i Madrid skulle være sluttet fredag aften, men blev forlænget på grund af uenigheder om, hvad der skulle stå i sluterklæringen.



Søndag er udsendinge fra 196 lande nået frem til en vag sluterklæring, der efterlyser højere ambitioner, når det gælder nedskæringer i klimaskadelige udledninger, skriver NTB.



EU var blandt fortalerne for at højne ambitionerne på klimaområdet, mens store lande som USA, Brasilien, Indien og Kina var imod.



"Resultatet af COP25 er virkelig en blandet omgang og meget langt fra, hvad videnskaben fortæller os er nødvendigt," siger Laurence Tubiana fra ngo'en European Climate Foundation til den britiske tv-station BBC.



"De store spillere, der skulle have leveret i Madrid, levede ikke op til forventningerne. Men takket være en progressiv alliance af små østater, europæiske, afrikanske og latinamerikanske lande, har vi fået det bedst mulige resultat - mod de store forureneres vilje," siger hun.



/ritzau/