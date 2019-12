Dansk Nato-konference aflyst efter Trump-kritiker nægtes adgang

Tænketanken Atlantsammenslutningen aflyser en konference på Frederiksberg, som skulle fejre Natos 70-års-jubilæum, meddeler tænketanken i en pressemeddelelse.Det sker, efter at den amerikanske ambassade, der var medarrangør, nægtede deltagelse fra den amerikanske Nato-ekspert Stanley Sloan, der skulle holde en tale ved arrangementet. Han har flere gange ytret sig kritisk over for USA's præsident, Donald Trump.Vil du læse Stanley Sloans tale, som han plaglagde at holde i København, så klik på linket her Det er den amerikanske ambassadør, Carla Sands, der har taget beslutningen, fortæller generalsekretær i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe i pressemeddelelsen.- Vi har hele tiden vidst, at Stanley Sloan har en kritisk tilgang til præsident Donald Trump. Det er ingen hemmelighed. Vi har dog aldrig været i tvivl om, at Stanley Sloan ved vores konference ville levere et upolitisk og objektivt indlæg.- Dette havde Stanley Sloan lovet os. Derfor holdt vi fast i Stanley Sloan som oplægsholder, indtil den amerikanske ambassadør krævede, at Stanley Sloans deltagelse blev aflyst, siger Lars Bangert Struwe.I talen, som Stanley Sloan har offentliggjort på sin hjemmeside, forholder han sig til USA's præsident, Donald Trump. Talen har overskriften: "Krise i de transatlantiske relationer: Hvilken fremtid vil vi vælge?".- Den nuværende krise begyndte ikke med Donald Trump, selv om han bestemt har intensiveret den, skriver Stanley Sloan blandt andet i talen.I første omgang skrev Stanley Sloan lørdag på Twitter, at den amerikanske ambassade havde besluttet, at han ikke måtte deltage, og at han derfor havde aflyst sin flybillet.- Forbavset og bekymret for vores land, skrev han på sin Twitter-profil efter aflysningen.Konferencen var dog stadig planlagt til tirsdag, men søndag formiddag tog Atlantsammenslutningen den nye beslutning.- Efter nøje overvejelser har vi besluttet ikke at gennemføre konferencen. Forløbet er blevet for problematisk, og vi kan ikke stille op i denne situation - endsige bede vores oplægsholdere om det, siger Lars Bangert Struwe.Atlantsammenslutningen er en uafhængig sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks medlemskab i Nato.Det har søndag ikke været muligt at få fat på den amerikanske ambassade./ritzau/