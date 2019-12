Der er sat penge af til kvoteflygtninge - men ikke antal

Eksklusivt for kunder

Der er i finansloven for 2020 afsat 40 mio. kr., som skal dække udgifter for op til 500 kvoteflygtninge.



Det er dog ikke aftalt, at Danmark næste år skal tage imod 500 kvoteflygtninge.



Det fremgår af finanslovsaftalen, som S-regeringen, De Radikale,...