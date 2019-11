EU's nye klimakriger taler seks sprog - nu skal han tale for højere klimamål

Eksklusivt for kunder

Af Louise With

De blev en måned forsinket, men onsdag i denne uge ventes EU-Parlamentet endelig at godkende det nye hold af EU-kommissærer. Og dermed er den nye Kommission klar til at tage over om få dage, 1. december. Børsen portrætterer de nye magthavere i Bruxelles.



Fakta:...